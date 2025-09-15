Найдена пропавшая в лесу рязанка
84-летняя Лариса Жданова из деревни Ново-Савино Клепиковского района пропала 10 сентября. Сообщалось, что женщина ушла в лес и не вернулась. 14 сентября стало известно, что ее нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.
