На Земле ожидается второй сильный всплеск геомагнитной активности
По словам ученого Сергея Богачева, второй за день пик геомагнитных возмущений ожидается ближе к вечеру 15 сентября. Магнитная буря может снова достигнуть уровня G3 («сильно»). На Земле также возможны полярные сияния. Напомним, 15 сентября ученые зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца.
Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев ожидается второй сильный всплеск геомагнитной активности. Его слова передало ТАСС.
По словам Богачева, второй за день пик геомагнитных возмущений ожидается ближе к вечеру 15 сентября. Магнитная буря может снова достигнуть уровня G3 («сильно»).
На Земле также возможны полярные сияния.
Напомним, 15 сентября ученые зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца.