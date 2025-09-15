Мошенники начали выкупать домены официальных компаний для обмана россиян

Эксперты Bi. Zone рассказали о схеме мошенничества: злоумышленники выкупают домены официальных компаний после истечения регистрации и размещают на них вредоносный или запрещённый контент, пользуясь доверием прежней аудитории. Мошенники мониторят домены с истекающим сроком, покупают их и распространяют ссылки через фишинговые рассылки, что может привести к несанкционированному доступу к устройствам. Иногда они создают поддельные страницы регистраторов и хостинг‑провайдеров, чтобы похитить учётные данные. Под угрозой оказываются сайты жилых комплексов и онлайн‑визитки мастеров.

Эксперты компании Bi. Zone сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники выкупают домены официальных компаний после истечения срока их регистрации. Данная тактика позволяет мошенникам вводить пользователей в заблуждение, используя уже существующую аудиторию и доверие к прежним ресурсам, пишет «Газета. ру».

Суть схемы заключается в мониторинге веб-ресурсов, срок регистрации которых подходит к концу. После этого злоумышленники приобретают эти домены и размещают на них вредоносный или запрещенный контент. Под удар могут попасть как сайты жилых комплексов, так и онлайн-визитки частных мастеров.

Представители Bi. Zone предупреждают, что мошенники активно распространяют ссылки на такие фальшивые сайты через фишинговые рассылки. Переход по таким ссылкам может привести к несанкционированному доступу к устройству пользователя. В редких случаях злоумышленники создают поддельные страницы, имитирующие официальные домены регистраторов и хостинг-провайдеров, с целью кражи учетных данных.

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют компаниям внимательно следить за сроками действия своих доменов и своевременно их продлевать. Это поможет избежать перекупки ресурсов и предотвратить репутационные потери. Также важно актуализировать регистрационные данные и при прекращении деятельности юридического лица оперативно переоформлять домен на нового администратора.