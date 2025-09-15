Минтранс РФ интегрирует в MAX продажу билетов на самолеты и поезда
Минтранс РФ планирует интегрировать в мессенджер Max продажу билетов на самолеты и поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Андрея Никитина. «По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим», — заявил он.
