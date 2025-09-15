Минцифры подготовит список компаний для массовых звонков без согласия абонентов

Минцифры России активно работает над созданием перечня организаций, которые смогут осуществлять массовые звонки без предварительного согласия абонентов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти». Ожидается, что окончательный список компаний будет утвержден после согласования с соответствующими федеральными органами исполнительной власти. С 1 сентября россияне получили возможность отказаться от получения массовых вызовов и рассылок. Исключение составляют только звонки от органов власти и подведомственных им организаций, которые продолжают иметь право на проведение таких коммуникаций.

