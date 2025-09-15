Госжилинспекция снова нашла нарушения в работе рязанских УК
Инспекторы обследовали дворы на улицах Шевченко и Высоковольтная. Во время проверок особое внимание специалисты уделили качеству уборки придомовых территорий, состоянию фасадов, отмосток зданий, контейнерных площадок. В итоге нашли нарушения, связанные с повреждениями контейнерных площадок, складированием большого количества строительного или древесного мусора. Кроме того, не проведен окос травы.
Госжилинспекция региона на прошлой неделе провела в Железнодорожном районе Рязани рейды, во время которых проверила, как убирают территории многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.
Для устранения замечаний управляющим организациям выдадут предостережения.