ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
Отмечается, что компании ООО «Примафарм» и ООО «Профарм» заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 год. Госконтракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта. Медикаменты, которыми торговали компании, входили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Нарушителям грозят штрафы. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
