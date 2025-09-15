Euractiv: в ЕС хотят полностью запретить въезд туристам из РФ
По данным издания, в Евросоюзе обсуждают введение полного запрета на въезд российских туристов. Данная инициатива может войти в 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Отмечается, что также в Евросоюзе рассматривают вариант запретить российским дипломатам поездки вне страны аккредитации.
