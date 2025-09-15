Девятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Рязанской области
ДТП произошло 14 сентября в селе Ижевское в Спасском районе. По предварительным данным, водитель иномарки сбил мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Возбуждено уголовное дело.
