Десятки жителей Рязани остались без горячей воды
С 15 сентября по 6 октября горячей воды не будет у жителей домов №№ 16 к. 1, 16 к. 2, 18, 18 к. 1, 18 к. 2, 20, 34 к. 3 на улице Высоковольтной. Отмечается, что отключение связано с проведением капитального ремонта участка трубопровода. Возможна корректировка сроков отключения.
Десятки жителей Рязани остались без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 15 сентября по 6 октября горячей воды не будет у жителей домов №№ 16 к. 1, 16 к. 2, 18, 18 к. 1, 18 к. 2, 20, 34 к. 3 на улице Высоковольтной. Отмечается, что отключение связано с проведением капитального ремонта участка трубопровода.
Возможна корректировка сроков отключения.