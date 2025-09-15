Аналитики выявили риски развития сахарного диабета из-за сладких напитков. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV.
Отмечается, что еда с таким же содержанием сахара менее вредна для организма. Исследование, охватившее 29 международных работ и период наблюдения до 24 лет, показало, что риск развития сахарного диабета II типа при регулярном употреблении сладких напитков возрастает на 25% с каждой дополнительной порцией объемом около 355 мл. Фруктовый сок также повышает риск на 5% за порцию, так как стимулирует выработку инсулина сильнее, чем целые фрукты. В то же время установлено, что спорт не компенсирует вред от сахара.
Медицинские рекомендации ВОЗ и национальных диетических руководств советуют ограничивать потребление свободного сахара до 10% от общей калорийности рациона, оптимально — не более 5%, что соответствует 25 г в день.