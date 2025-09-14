В селе Рязанской области Добрые Пчелы сгорела хозпостройка
Пожар произошел 14 сентября утром. По данным МЧС, в 07:00 поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в селе Добрые Пчелы Захаровского района. «В тушении участвовали три человека и две единицы техники. Площадь пожара 35 квадратов. Огнем уничтожена хозяйственная постройка и поврежден гараж», — отметили в ведомстве. Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали семь пожаров. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.
