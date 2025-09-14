В Рязанской области сбили еще один украинский беспилотник
Отмечается, что с 08:00 до 08:30 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три беспилотника уничтожили над территорий Курской области и по одному в Рязанской и Нижегородской областях.
В Рязанской области сбили еще один украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.
Напомним, ночью над Рязанью сбили один БПЛА. Глава региона прокомментировал атаку. Сохраняется беспилотная опасность.