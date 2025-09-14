В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА
Рязанцев просят не подходить к окнам и найти безопасное здание. Следует оставаться там до сигнала «отбой». Угроза объявлена в 5:52, 14 сентября.
Ранее стало известно, что над территорией региона сбили один беспилотник.