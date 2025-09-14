Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
19°
Пнд, 15
20°
Втр, 16
21°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 14/09 07:00
Нал. EUR 99.00 / 101.10 14/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
792
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 969
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 141
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
2 450
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани снова заметили онаниста в ЦПКиО
Онанист был замечен еще 12 сентября, но фото сделать рязанцам не удалось. «Роща, сидели у пруда, сзади услышали громкие вздохи, обернулись и увидели что мужчина лет 60 сзади занимается непристойным делами в кустах», — поделились рязанцы в пятницу. Очевидцы описали, что у мужчины были седые волосы и большие солнцезащитные очки. 14 сентября рязанцу удалось заснять онаниста. На фото мужчина улыбается. Фото — Telegram-канал «Топор. Новости Рязани»

В Рязани снова заметили онаниста в ЦПКиО. Фотографию мужчины, который мастурбировал в кустах, опубликовали Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».

По данный канала, онанист был замечен еще 12 сентября, но фото сделать рязанцам не удалось.

«Роща, сидели у пруда, сзади услышали громкие вздохи, обернулись и увидели что мужчина лет 60 занимается непристойным делами в кустах», — поделились рязанцы в пятницу.

Очевидцы описали, что у мужчины были седые волосы и большие солнцезащитные очки. 14 сентября рязанцу удалось заснять онаниста. На фото мужчина улыбается.

Фото — Telegram-канал «Топор. Новости Рязани»