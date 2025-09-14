В Рязани снова заметили онаниста в ЦПКиО
Онанист был замечен еще 12 сентября, но фото сделать рязанцам не удалось. «Роща, сидели у пруда, сзади услышали громкие вздохи, обернулись и увидели что мужчина лет 60 сзади занимается непристойным делами в кустах», — поделились рязанцы в пятницу. Очевидцы описали, что у мужчины были седые волосы и большие солнцезащитные очки. 14 сентября рязанцу удалось заснять онаниста. На фото мужчина улыбается. Фото — Telegram-канал «Топор. Новости Рязани»
