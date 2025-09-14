В Рязани наблюдали солнечное гало
Вокруг солнца образовался световой круг. Гало — оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.
В Рязани наблюдали солнечное гало. Фото опубликовали 14 сентября в группе «RZNASTRO».
