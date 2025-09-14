Рязань
В МВД заявили, что основная площадка для вербовки российских подростков — Telegram
В закрытых чатах и анонимных каналах распространяются «вакансии» дропперов, кладменов и владельцев сим-карт — все это маскировка под удаленную работу, на деле ведущая к участию в отмывании денег и мошенничестве. Преступники активно используют ботов, рассылающих сообщения с предложением «заработка» или «знакомств», чтобы завлечь подростков.

По данным МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС, Telegram стал главной площадкой для вербовки несовершеннолетних в преступную деятельность.

В закрытых чатах и анонимных каналах распространяются «вакансии» дропперов, кладменов и владельцев сим-карт — все это маскировка под удаленную работу, на деле ведущая к участию в отмывании денег и мошенничестве. Преступники активно используют ботов, рассылающих сообщения с предложением «заработка» или «знакомств», чтобы завлечь подростков.

Помимо Telegram, злоумышленники задействуют соцсети VK и ОК, игровые чаты, голосовые серверы Discord, а также WhatsApp*. Часто жертвами становятся дети, испытывающие финансовую трудность или стремящиеся к самостоятельности — ими манипулируют через ложные обещания быстрых доходов и «легкой» работы.

По данным МВД, число мошенничеств через мессенджеры выросло на треть за полгода.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.