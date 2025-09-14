Шоколад с 75% какао может усилить либидо

Основную роль играют магний, теобромин и полифенолы, которые содержатся в шоколаде — они расслабляют сосуды, снижают тревожность и улучшают кровоток, в том числе в нижней половине тела. «Когда магний в достаточном количестве попадает в наш организм, мы успокаиваемся, спазмы снимаются, человек испытывает радость, но в то же время становится более энергичным», — пояснила она. Эксперт посоветовала употреблять не более четырех долек (или 90 грамм шоколада) в день. Переизбыток вреден при диабете, ожирении и бессоннице.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что шоколад с содержанием какао не менее 75% способен повышать либидо у мужчин и женщин. Ее слова приводят в издании «Абзац».

