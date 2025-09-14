Рязань
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
Рязанские врачи дали пять советов, как внедрить здоровые привычки
Специалисты рассказали о ключевых шагах: Определить четкую цель — не «быть здоровым», а например, «не болеть зимой» или «просыпаться бодрым»; сформулировать привычку конкретно: «Каждый понедельник и среду в 7:00 — прогулка 30 минут»; привязать новое действие к уже устоявшемуся ритуалу — например, контрастный душ после утренней тренировки, если вы уже занимаетесь спортом; рассказать о своих намерениях близким — поддержка повышает дисциплину; отслеживать прогресс и вознаграждать себя за выполнение — даже маленькая радость усиливает мотивацию.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало практические рекомендации для тех, кто хочет изменить образ жизни и приобрести здоровые привычки.

Специалисты рассказали о ключевых шагах:

  • Определить четкую цель — не «быть здоровым», а например, «не болеть зимой» или «просыпаться бодрым»;
  • Сформулировать привычку конкретно: «Каждый понедельник и среду в 7:00 — прогулка 30 минут»;
  • Привязать новое действие к уже устоявшемуся ритуалу — например, контрастный душ после утренней тренировки, если вы уже занимаетесь спортом;
  • Рассказать о своих намерениях близким — поддержка повышает дисциплину;
  • Отслеживать прогресс и вознаграждать себя за выполнение — даже маленькая радость усиливает мотивацию.