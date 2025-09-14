Россиянам понадобится 33 дня, что накопить на iPhone 17 Pro

Отмечается, что 33 дня — средний показатель по России. Про еду и оплату жилья придется забыть. Москвичам для покупки айфона понадобится 19 дней, жителям Санкт-Петербурга — почти месяц. Сложнее всего в Ингушетии — там накопить на покупку нового получится за 70 дней. В канале пояснили, что сроки рассчитали, опираясь на данные росстата о зарплатах и ценника на телефоны.

Россиянам понадобится 33 дня, что накопить на iPhone 17 Pro, сообщили в Telegram-канале «NN».

Отмечается, что 33 дня — средний показатель по России. Про еду и оплату жилья придется забыть.

Москвичам для покупки айфона понадобится 19 дней, жителям Санкт-Петербурга — почти месяц. Сложнее всего в Ингушетии — там накопить на покупку нового получится за 70 дней.

В канале пояснили, что сроки рассчитали, опираясь на данные росстата о зарплатах и ценника на телефоны.

Отметим, Рязань попала в топ-5 городов с наибольшим спросом на новый iPhone 17. Также напомним, у РЗН. Инфо вышел материал о продаже техники Apple в Рязани.