Россиянам объяснили, как получать пенсию в 100 тысяч рублей

«Чтобы получать на пенсии выплаты в 100 тысяч рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. В год максимум можно заработать 10 — при зарплате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после, при этом баллы умножаются на 2,32», — пояснил он. Также в материале отметили, что высокие пенсии возможны для военных и других льготных категорий, а дополнительный доход можно создать через накопления в негосударственных фондах.

Россиянин может рассчитывать на пенсию около 100 тысяч рублей при зарплате примерно 230 тысяч рублей и стаже около 53 лет, рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Материал опубликовали РИА «Новости» 14 сентября.

«Чтобы получать на пенсии выплаты в 100 тысяч рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. В год максимум можно заработать 10 — при зарплате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после, при этом баллы умножаются на 2,32», — пояснил он.

Также Никитин отметил, что высокие пенсии возможны для военных и других льготных категорий, а дополнительный доход можно создать через накопления в негосударственных фондах.

Отметим, Рязанская область заняла 50 место среди регионов по количеству жителей с высокой зарплатой.

В августе исследование показало, что средняя номинальная начисленная заработная плата до вычета налогов в России составила 99,4 тысячи рублей.