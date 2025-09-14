Россия открыла Национальный космический центр, чтобы ускорить освоение Луны

В день рождения Москвы президент Владимир Путин торжественно открыл Национальный космический центр. Центр объединит ключевые предприятия космической отрасли и станет современным хабом для науки, разработок и управления российской космонавтикой,
Эксперты отметили, что создание НКЦ — важный шаг для обновления и развития отрасли, необходимый на фоне конкуренции с США и Китаем. При этом сотрудничество с Китаем и странами БРИКС в освоении Луны, включая создание Международной лунной научной станции, рассматривается как стратегический приоритет России.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал президенту, что новое здание станет «центром всей космонавтики России». В том числе здесь будет располагаться центр управления полетом российской орбитальной станции.
«Здесь будут находиться и новые лаборатории, которые с применением искусственного интеллекта, будут проектировать и моделировать новую космическую технику», — поделился Баканов.