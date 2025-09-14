Рязань
Россия открыла Национальный космический центр, чтобы ускорить освоение Луны
В день рождения Москвы президент Владимир Путин торжественно открыл Национальный космический центр. Центр объединит ключевые предприятия космической отрасли и станет современным хабом для науки, разработок и управления российской космонавтикой, написали в материале URA.RU.

«Здесь будут находиться и новые лаборатории, которые с применением искусственного интеллекта, будут проектировать и моделировать новую космическую технику», — поделился Баканов.