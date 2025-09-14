Российская команда заняла последнее место на чемпионате по рытью могил в Венгрии

Турнир по рытью могил, проводимый с 2016 года, объединяет специалистов кладбищ со всего мира для демонстрации профессионализма и повышения престижа профессии, пишет издание. Участникам соревнований требовалось за два часа выкопать могилу размером 2×0,8×1,6 м, а затем аккуратно засыпать ее, сформировав ровный курган. Оценка — по скорости, точности и эстетике. Победу одержала венгерская команда. Они выполнили задание за 1 час 33 минуты. Россияне же не справились с тяжелым грунтом и жарой, показав худший результат среди восьми команд.

Новосибирские сотрудники крематория заняли последнее место на международном чемпионате по рытью могил, прошедшем 6 сентября в венгерском Сексарде, сообщили в «КП-Новосибирск».

