Осколки от второго БПЛА, сбитого в Рязанской области, повредили хозпостройку
«По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки повредили хозпостройку, оценивается ущерб», — написал глава региона у себя в Telegram-канале.
Напомним, ночью и с утра 14 сентября в регионе сбили украинские БПЛА. Сохраняется беспилотная опасность.