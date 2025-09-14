Опубликован прогноз погоды на 15 сентября в Рязанской области
15 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха по региону ночью опустится до +1…+6°С, местами заморозки до -2°С. Днем сохранится теплая температура +17…+22°С.
Опубликован прогноз погоды на понедельник в Рязанской области. Прогноз выпустил региональный ЦГМС.
