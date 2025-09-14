Опубликован процент явки рязанских избирателей в конце второго дня выборов
По данным регионального избиркома, на 20:00 13 сентября явка избирателей на выборы депутатов в областную думу составила 33,02%.
Опубликован процент явки рязанских избирателей в конце второго дня выборов. Публикацию сделали в избирательной комиссии Рязанской области.
Напомним, в регионе 12 сентября стартовали трехдневные выборы депутатов в областную думу. Согласно информации избиркома, на 20:00 12 сентября явка избирателей на голосование составила 18,8%.