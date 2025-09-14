Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Отмечается, что президент Владимир Путин наградил Медведева. Таким образом, зампред Совбеза стал полным кавалером. Дмитрию Медведеву исполнилось 60 лет 14 сентября.
