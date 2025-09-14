Рязань
Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Отмечается, что президент Владимир Путин наградил Медведева. Таким образом, зампред Совбеза стал полным кавалером. Дмитрию Медведеву исполнилось 60 лет 14 сентября.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев награжден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом написали в ТАСС 14 сентября.

Отмечается, что президент Владимир Путин наградил Медведева. Таким образом, зампред Совбеза стал полным кавалером.

Дмитрию Медведеву исполнилось 60 лет 14 сентября.