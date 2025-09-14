ДТП с питбайкером и подростком на самокате попало на видео
На видео можно увидеть, что питбайкеры выполняли трюки на мотоциклах на парковке «Премьера». Там же находился подросток на самокате. Мотоциклист не успел затормозить и сбил самокатчика. Подросток упал на спину.
Появились кадры аварии подростка на самокате и мотоциклиста около «Премьера». ДТП произошло вечером 13 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
