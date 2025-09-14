11-летний ребенок попал в больницу после ДТП у «Премьера»
По данным ГАИ, мотоциклист скрылся с места аварии. «По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, совершил столкновение с электросамокатом, которым управлял 11-летний ребенок», — написали в ведомстве.
Напомним, ДТП произошло вечером 13 сентября. Позже появились кадры с моментом столкновения.
Фото — Госавтоинспекция