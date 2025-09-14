Один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области прошедшей ночью
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — МО РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны в субботу, 14 сентября.
Отмечается, что 15 беспилотников уничтожили над территорией Республики Крым, 12 в Смоленской области, 10 — над территорией Калужской области, пять в Новгородской области, три над акваторией Азовского моря, два БПЛА в Ленинградской области, и по одному в Рязанской, Орловской и Ростовской областях.
Отметим, один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области прошедшей ночью.