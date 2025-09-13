Рязань
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
Вчера 13:27
662
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 848
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
5 270
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
2 127
Жалобы на судебных приставов вошли в топ обращений в прокуратуру в Рязани
Рязанская прокуратура сообщила о значительном росте числа жалоб к работе Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области. В 2025 году поступило около двух тысяч жалоб — самый высокий показатель среди всех типов обращений.

«Жалобы на действия судебных приставов в топе обращений граждан в областную прокуратуру», — отметил зампрокурора области Антон Шумский.

Всего с начала года в прокуратуру обратились более 11 тысяч рязанцев. Большая часть жалоб — около 70% — касается вопросов социально-экономического характера. Нарушения в сфере ЖКХ также остаются актуальной проблемой, наряду с проблемами здравоохранения, которые продолжают волновать население.

В то же время отмечается позитивная тенденция: по сравнению с предыдущими периодами снизилось число жалоб, связанных с обеспечением лекарствами.