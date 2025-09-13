Жалобы на судебных приставов вошли в топ обращений в прокуратуру в Рязани

Всего с начала года в прокуратуру обратились более 11 тысяч рязанцев. Большая часть жалоб — около 70% — касается вопросов социально-экономического характера. Нарушения в сфере ЖКХ также остаются актуальной проблемой, наряду с проблемами здравоохранения, которые продолжают волновать население. В то же время отмечается позитивная тенденция: по сравнению с предыдущими периодами снизилось число жалоб, связанных с обеспечением лекарствами.

Рязанская прокуратура сообщила о значительном росте числа жалоб к работе Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области. В 2025 году поступило около двух тысяч жалоб — самый высокий показатель среди всех типов обращений.

«Жалобы на действия судебных приставов в топе обращений граждан в областную прокуратуру», — отметил зампрокурора области Антон Шумский.

Всего с начала года в прокуратуру обратились более 11 тысяч рязанцев. Большая часть жалоб — около 70% — касается вопросов социально-экономического характера. Нарушения в сфере ЖКХ также остаются актуальной проблемой, наряду с проблемами здравоохранения, которые продолжают волновать население.

В то же время отмечается позитивная тенденция: по сравнению с предыдущими периодами снизилось число жалоб, связанных с обеспечением лекарствами.