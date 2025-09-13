В рязанском небе засняли редкое оптическое явление
Сообщается, что рязанка засняла паргелий слева от солнца. В посте отметили, что паргелий — это яркие радужные иногда белесые, но святящиеся пятна слева и справа от Солнца. «Свет от нашей звезд преломляется на кристалликах льда, что и дает нам чарующий вид», — объяснили в публикации.
Фото — «Rznastro»