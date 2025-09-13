В Рязанской области засняли краснокнижного зверька
Фото зверька прислали рязанцы. Специалисты Окского заповедника пришли к выводу, что рязанцы запечатлели орешниковую соню. «Это шестой случай наблюдения в нашем регионе. Занесена в красную книгу Рязанской области», — написали в публикации.
