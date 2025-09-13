В Рязанской области за прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение огня семь раз
В Рязанской области за прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение огня семь раз. Об этом сообщили в сводке МЧС 13 сентября.
Как написало ведомство, пять раз в Рязанской области горел мусор и сухая трава. Также зарегистрировано два техногенных пожара в Касимовском муниципальном округе.
Напомним, четвертый уровень пожарной опасности сохранится с 12 по 15 сентября.