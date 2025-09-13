В рязанской электричке нашли труп
Как отметили в публикации, мертвого мужчину нашли пассажиры. На место вызвали скорую помощь и полицию, медики констатировали смерть. «По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти, однако окончательные выводы будут сделаны после проверки», — написали в издании.
Фото — «Рыбное.net»