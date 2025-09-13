В Рязани в Черезовском парке появятся общественные туалеты и новые перила

В Песочне прошло общественное обсуждение планов по дальнейшему благоустройству территории Черезовских прудов, запланированному на 2026 год. Во время встречи обсуждались предложения по развитию парковой зоны, включая расширение системы уличного освещения, установку камер видеонаблюдения и монтаж дополнительных перил вдоль тротуаров, прилегающих к воде. Жители также высказались за обустройство новых пешеходных дорожек и установку общественных туалетов. Кроме того, участники обсуждения акцентировали внимание на необходимости очистки территории и ремонте грунтовой дорожки у школы.

На Черезовских прудах могут появиться общественные туалеты и новые перила для безопасной прогулки у воды. Об этом сообщили на сайте рязгордумы.

В Песочне прошло общественное обсуждение планов по дальнейшему благоустройству территории Черезовских прудов, запланированному на 2026 год.

Во время встречи обсуждались предложения по развитию парковой зоны, включая расширение системы уличного освещения, установку камер видеонаблюдения и монтаж дополнительных перил вдоль тротуаров, прилегающих к воде. Жители также высказались за обустройство новых пешеходных дорожек и установку общественных туалетов.

Кроме того, участники обсуждения акцентировали внимание на необходимости очистки территории и ремонте грунтовой дорожки у школы.