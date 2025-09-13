В России в приложениях банков появится кнопка для быстрого сообщения о мошенниках

Новая функция позволит пользователям за считанные минуты зафиксировать факт обмана, получить электронную справку и не тратить часы на звонки в колл-центр или поездки в отделение полиции, считает Немкин. «Главное — теперь гражданам будет проще и быстрее зафиксировать факт преступления и отстоять свои права», — подчеркнул Немкин. Он отметил, что новые меры — логичное продолжение стратегии ЦБ по усилению безопасности финансовой экосистемы, где уже сегодня блокируется более 99% атак.

С 1 октября крупные российские банки будут обязаны добавить в мобильные приложения единую кнопку для быстрой подачи заявлений о мошеннических переводах. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

Особое внимание уделяется цифровым картам — одним из самых популярных инструментов мошенников. Теперь банки обязаны реагировать на жалобы даже тогда, когда пострадавший не является их клиентом.

