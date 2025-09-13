Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
17°
Вск, 14
19°
Пнд, 15
21°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 13/09 08:03
Нал. EUR 99.15 / 99.99 13/09 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
Вчера 13:27
636
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 830
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
5 177
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
2 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России в приложениях банков появится кнопка для быстрого сообщения о мошенниках
Новая функция позволит пользователям за считанные минуты зафиксировать факт обмана, получить электронную справку и не тратить часы на звонки в колл-центр или поездки в отделение полиции, считает Немкин. «Главное — теперь гражданам будет проще и быстрее зафиксировать факт преступления и отстоять свои права», — подчеркнул Немкин. Он отметил, что новые меры — логичное продолжение стратегии ЦБ по усилению безопасности финансовой экосистемы, где уже сегодня блокируется более 99% атак.

С 1 октября крупные российские банки будут обязаны добавить в мобильные приложения единую кнопку для быстрой подачи заявлений о мошеннических переводах. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

Новая функция позволит пользователям за считанные минуты зафиксировать факт обмана, получить электронную справку и не тратить часы на звонки в колл-центр или поездки в отделение полиции, считает Немкин.

Особое внимание уделяется цифровым картам — одним из самых популярных инструментов мошенников. Теперь банки обязаны реагировать на жалобы даже тогда, когда пострадавший не является их клиентом.

«Главное — теперь гражданам будет проще и быстрее зафиксировать факт преступления и отстоять свои права», — подчеркнул Немкин.

Он отметил, что новые меры — логичное продолжение стратегии ЦБ по усилению безопасности финансовой экосистемы, где уже сегодня блокируется более 99% атак.