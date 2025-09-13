В центре Рязани произошло ДТП
Авария произошла на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Маяковского 13 сентября. Столкнулись две легковушки. По сообщению очевидцев, одна из машин едва не «улетела» на тротуар.
Официальная информация уточняется.