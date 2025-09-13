Рязанку условно осудили за долги по алиментам
Женщина была лишена родительских прав и неоднократно уклонялась от выплаты алиментов своему сыну. В итоге она задолжала около 147 тысяч рублей. Клепиковский районный суд рассмотрен уголовное дело. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком в год.
