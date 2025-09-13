Рязанцам снова спрогнозировали ночные заморозки
14 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в Рязанской области ночью будет +1…+6°С, местами заморозки до -1°С, днем воздух прогреется до +17…+22°С.
Рязанцам снова спрогнозировали ночные заморозки. Соответствующую информацию опубликовал региональный ЦГМС.
Напомним, заморозки также прогнозировались в ночь с 12 на 13 сентября.