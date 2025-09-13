Памфилова: в России проголосовали 10 миллионов человек

Глава Центризбиркома заявила, что наблюдается «довольно приличная явка».

В России проголосовали 10 миллионов человек на выборах разного уровня. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

Она также сказала на брифинге, что это — довольно приличная явка.

По последним данным, более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных и отдаленных местах, более 1,3 миллиона граждан проголосовали на платформе ДЭГ.

Напомним, 12 сентября в Рязанской области стартовали трехдневные выборы. По итогам первого дня явка избирателей составила 18,8%.