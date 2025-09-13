Около «Премьера» сбили подростка на самокате
Около «Премьера» сбили подростка на самокате. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
ДТП произошло 13 сентября. Отмечается, что подростка сбил питбайкер. Судя по фото, на месте происшествия работали сотрудники ГАИ, а также скорая помощь.
О состоянии пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.