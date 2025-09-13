На Землю обрушится шестидневная магнитная буря
Как написали эксперты, в среду, 11 сентября, корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Это привело к тому, что потоки солнечного ветра направлены в сторону Земли и должны достигнуть ее орбиты примерно через трое суток, то есть к этим выходным. Пик геомагнитной активности ожидают с середины 14 сентября по 16 сентября.
Фото — лаборатория солнечной астрономии