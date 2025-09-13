73 квадрата дикорастущей конопли уничтожены рязанскими полицейскими
Всего уничтожили два очага дикорастущей конопли — в Спасском и Шиловском районах. Мероприятия проходили в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2025».
73 квадратных метра дикорастущей конопли уничтожены рязанскими полицейскими. Об этом сообщили в ведомстве 13 сентября.
Фото — пресс-служба рязанской полиции