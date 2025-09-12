Жители дома на улице Энгельса пожаловались на мусор и крыс на территории двора

Жители дома на улице Энгельса выражают недовольство состоянием двора, где контейнеры с мусором расположены прямо посреди территории. Об этом в редакцию РЗН. Инфо написали читатели. По словам рязанцев, вокруг контейнеров царит антисанитария: повсюду разбросан мусор, стоит неприятный запах, а также бегают крысы. Местные жители уточняют, что рядом находится школа, где дети ежедневно гуляют на площадке и проходят мимо этого «ужаса». Кроме того, люди пожаловались на то, что вывоз мусора не производится. Обращение жителей по данному вопросу никак не сказалось на решении проблемы.

«За что мы тогда платим? За то, чтобы крысы прижились возле наших контейнеров?», — задаются вопросом рязанцы.