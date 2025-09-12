Жильцы пожаловались на состояние дома на улице Павлова
Рязанцы пожаловались на состояние жилого дома на улице Павлова, 33. Об этом написали в телеграм-канале «RZN LIFE». По словам местных жителей, подвал здания затоплен фекалиями и все проживающие дома вынуждены терпеть невыносимый запах и нашествие мух. Рязанцы призывают местных депутатов обратить внимание на данную проблему.
Фото: RZN LIFE