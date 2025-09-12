Рязань
В ВТБ прогнозировали снижение ставок по кредитам после заявления Центробанка

В ВТБ прогнозировали снижение ставок по кредитам после заявления Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По оценкам ВТБ, снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса в сегменте розничного кредитования. Банк прогнозирует рост рынка во втором полугодии на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж во втором полугодии придется на ипотеку (2,5 трлн рублей) и кредиты наличными (2,3 трлн рублей). Даже несмотря на снижение ставок по рыночным программам, они останутся достаточно высокими. Поэтому основной спрос будет сосредоточен на льготных программах жилищного кредитования. По итогам года на госпрограммы придется 3 из 4 ипотечных сделок в России.

«Снижение ставки ЦБ позволило нам сразу улучшить условия по кредитам наличными, что особенно актуально для заемщиков в разгар „делового сезона“. Это лишь первый шаг, сейчас мы активно работаем над смягчением условий по ипотеке и автокредитам, решение по снижению ставок примем в ближайшее время», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Отмечается, что рынок сбережений физлиц отреагирует на решение регулятора пропорциональным снижением ставок по депозитам в течение следующих двух недель. Тем не менее, доходность по накопительным продуктам все равно останется в двузначном диапазоне — россияне сохранят тренд на накопления по ставкам, превышающим уровень инфляции.

«Снижения ключевой ставки, безусловно, сказываются на доходности по вкладам, при этом они остаются самым надежным и доступным инструментом накопления для миллионов россиян. Вкладчики, условно говоря, пересели с самолета в скоростной поезд: на большие дистанции скорость снизилась, но на короткие — почти нет. Накопить к концу года можно с выгодой», — добавил Александр Пахомов.

По оценке ВТБ, рынок рублевых сбережений в августе замедлился, это связано с сезоном отпусков и традиционными тратами в преддверии учебного года. В сентябре мы ожидаем продолжение прироста рынка, с темпом +0,5-0,6% к августу.