В Скопине произошла авария с двумя автомобилями
В Скопине, на улице Первомайская, произошла авария. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». По словам подписчиков, столкнулись автомобили «Хавал» и «ВАЗ». На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ДПС.
В Скопине, на улице Первомайская, произошла авария. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный».
По словам подписчиков, столкнулись автомобили «Хавал» и «ВАЗ».
На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ДПС.
Фото: Скопин народный