В Рязанской области водитель съехал в кювет и врезался в столб
Авария произошла ночью 11 сентября, в селе Журавинка Ряжского района около дома № 6 по улице Заречье. По предварительной информации, 24-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада 217230» не справился с управлением, вылетел на обочину и столкнулся с опорой ЛЭП. В результате происшествия мужчина автомобиля получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области водитель съехал в кювет и врезался в столб. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
