В Рязани скончался председатель УИК № 1008 Александр Морозов
В Рязани скончался председатель УИК № 1008 Александр Морозов. Об этом сообщает рязанский избирком.
О кончине мужчины стало известно 12 сентября. Причина смерти неизвестна.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Он навсегда останется в памяти коллег как яркая и сильная личность, преданный своему делу человек», — отметили в некрологе.